Memphis signe Yves Pons

Non drafté il y a 15 jours, Memphis a pourtant décidé de signer Yves Pons (1,98 m, 22 ans), actuellement en train de disputer la Summer League (7 points, 3 rebonds et 1 contre en 3 matchs). Si les termes de son contrat n'ont pas été précisé par la franchise du Tennessee, il s'agirait d'un « Exhibit 10 contract » selon le média Grizzly Bear Blues, en d'autres termes une invitation à participer au camp d'entraînement avec ses nouveaux coéquipiers en septembre prochain. Puis de probablement signer un « two way contract »où le Franco-Haïtien devra surtout faire ses preuves en G-League, avec les Memphis Hustle.