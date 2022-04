Miami facile face aux Hawks de TLC, Boston, Milwaukee et Phoenix démarrent bien

NBA

Les Atlanta Hawks n'ont rien pu faire ce dimanche en ouverture des playoffs pour contre le Heat de Miami. La franchise de Timothé Luwawu-Cabarrot (5 points à 2/4 aux tirs et 3 rebonds en 15 minutes) s'est inclinée 115 à 91 face à une équipe maître de son sujet et dotée d'un Duncan Robinson intouchable à 3-points (27 points 8/9 derrière l'arc).

Phoenix a également bien démarré ses playoffs, en l'emportant 110 à 99 contre La Nouvelle Orléans avec un Chris Paul toujours aussi solide (30 points à 12/16, 10 passes décisives, 7 rebonds, 3 interceptions et 2 balles perdues en 35 minutes). Les Milwaukee Bucks ont eu légèrement plus de mal face à Chicago (93-86) même si Giannis Antetekounmpo a encore dominé les débats (27 points à 10/19, 16 rebonds et 3 passes décisives). Enfin, le match entre Boston et Brooklyn a été exceptionnel et ce sont les Celtics qui l'ont emporté 115-114 sur un lay-up sur le buzzer de Jayson Tatum (31 points à 9/18 et 8 passes décisives).