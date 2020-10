Miami fait de la résistance et s'impose lors du match 5

NBA

Crédit photo : Miami Heat

Dos au mur avec seulement une victoire et surtout trois défaites, Miami devait absolument l'emporter pour rester en vie dans ces finales NBA. Malgré l'absence de Goran Dragic et les difficultés de Bam Adebayo (13 points à 5/12 aux tirs, 4 rebonds et 4 passes décisives), le Heat est parvenu à l'emporter 111 à 108.

Un succès mérité pour les Floridiens qui ont mené quasiment tout le match et n'ont jamais craqué malgré les différents retours des Lakers, qui sont même passés devant à 5 minutes de la fin. Il faut dire qu'ils ont encore pu compter sur un immense Jimmy Butler (35 points à 11/19, 12 rebonds, 11 passes décsives et 5 interceptions en 47 minutes) qui a porté les siens dans le money-time. Le shooteur Duncan Robinson (26 points à 7/13 à 3-points en 37 minutes) et le rookie Kendrick Nunn (14 points à 6/11, 4 rebonds et 3 passes décisives en 28 minutes) ont également été primordiaux.

Et si LeBron James a été excellent (40 points à 15/21), plusieurs de ses coéquipiers sont passés au travers. Pour aller chercher ce titre contre une accrocheuse équipe de Miami, il faudra qu'ils en fassent plus. Prochain match dimanche.