Miami prend le large contre Boston

Miami a fait le break dans la finale de conférence Est qui l'oppose à Boston, après avoir remonté un déficit de 17 points. Le Heat, grâce à une défense de zone très efficace, a pris le dessus sur les Celtics en fin de match du match 2. Les paniers décisifs du meneur slovène Goran Dragic (25 points à 10/19 aux tirs, 3 rebonds et 5 passes décisives en 34 minutes) et de l'ailier américain Jimmy Butler (14 points à 4/11, 4 interceptions, 4 rebonds et 3 passes décisives en 36 minutes) ont également permis aux Floridiens de l'emporter 106 à 101. Reste à savoir désormais si l'équipe de Brad Stevens va être capable de revenir dans la série, alors que celle d'Erik Spoelstra a remporté 10 de ses 11 rencontres de playoffs jusqu'ici !