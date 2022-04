Miami prend le large face à Atlanta, Memphis et La Nouvelle Orléans égalisent

NBA

Largement dominés dimanche, les Atlanta Hawks ont offert plus de résistance à Miami ce mardi. Toutefois, ils se sont inclinés 115 à 105 face à une équipe qui a pu compter sur un Jimmy Butler des plus dominant (45 points à 15/25 aux tirs, 5 rebonds et 5 passes décisives). Timothé Luwawu-Cabarrot n'a joué que 3 minutes, le temps de commettre 2 fautes.

45 POINTS

Jimmy Buckets



Nouveau record de points en #NBAPlayoffs pour @JimmyButler, le @MiamiHEAT l'emporte -105 et mène 2-0 ! pic.twitter.com/LEOGvnt70e — NBA France (@NBAFRANCE) April 20, 2022

Dans les deux autres affiches du jour, Memphis et La Nouvelle Orléans ont égalisé à une victoire partout. Les Grizzlies se sont imposés largement (124-96) face aux Minnesota Timberwolves. Yves Pons et Killian Tillie n'étaient pas sur la feuille de match chez les vainqueurs. Quant aux Pelicans, ils ont créé la sensation en l'emportant à Phoenix 125 à 114 avec 37 points, 11 rebonds et 9 passes décisives de Brandon Ingram.