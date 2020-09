Miami rejoint les Lakers en finale de playoffs NBA

NBA

Crédit photo : Miami Heat

Pour la première fois depuis 2014, le Heat de Miami jouera la finale de playoffs NBA. Dimanche soir, les Floridiens ont remporté le match 6 de leur finale de conférence Est 125 à 113 contre Boston. Très adroits à 3-points sans en abuser (13/27), ils ont surtout pu compter sur l'omni-présence de leur intérieur Bam Adebayo (32 points à 10/15 aux tirs et 10/11 aux lancers francs, 14 rebonds et 5 passes décisives en 39 minutes) auteur d'un passage incroyable dans le dernier quart-temps pour permettre aux siens de faire l'écart.

Aidé par Jimmy Butler (22 points), Jae Crowder (9 points et 6 rebonds), Andre Iguodala (15 points à 5/5 et 3 rebonds), Tyler Hero (19 points à 8/13, 5 rebonds et 7 passes décisives), Goran Dragic (13 points, 7 passes décisives et 3 rebonds) et Duncan Robinson (15 points à 5/8 et 6 rebonds), celui qui n'est encore qu'un sophomore emmène donc le Heat en finale de playoffs NBA.

Il aura fort à faire face à Anthony Davis alors que Jimmy Butler s'occupera lui du cas LeBron James. Premier match mercredi.