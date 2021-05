Mike James plante 15 points et prolonge 10 jours à Brooklyn

NBA

Mike James (1,85 m, 30 ans) vient de signer son deuxième contrat de 10 jours avec les Brooklyn Nets. Après six matches, il affiche des moyennes de 6,2 points à 35,1% de réussite aux tirs, 1,7 rebond et 3,7 passes décisives en 17 minutes de jeu. Récemment, il a livré son meilleur match contre les Portland Trailblazers de Damian Lillard. Malgré la défaite, Mike James a cumulé 15 points à 6/15 aux tirs, 3 passes décisives et 1 rebond en 24 minutes.

Grâce à ses bons matches, les Brooklyn Nets ont donc conservé l'ancien joueur du CSKA Moscou. Harden, Chiozza et Dinwiddie étant blessés, Mike James a de l'espace et des libertés pour montrer qu'il a sa place en NBA. Reste à savoir si l'ancien meilleur marqueur d'EuroLeague de 2019 et 2020 va s'implanter de manière durable dans la grande ligue. Et surtout remporter des trophées, chose qu'il manque à son parcours la trentaine arrivée.