Mike James vers les Brooklyn Nets

NBA

Crédit photo : Site officiel Euroleague

Suspendu par le CSKA Moscou, le meneur américain Mike James intéressait les New York Knicks. Mais selon l'insider Chema de Lucas, ce serait vers l'autre franchise new-yorkaise que le deuxième meilleur scoreur de la saison d'Euroleague (19,3 points de moyenne) se dirigerait.

Avec un spot de libre dans leur effectif depuis l'annonce de la retraite de LaMarcus Aldridge pour cause de problème cardiaque, il semblerait que les Brooklyn Nets aient jeté leur dévolu sur Mike James actuellement mis à l'arrêt par son club du CSKA Moscou.

ÚLTIMA HORA: Mike James jugará hasta final de temporada en los Brooklyn Nets de la #NBA. Incorporación inmediata.



El interés por el jugador del CSKA por la franquicia fue adelantado por @Eurohoopsnet. — Chema de Lucas (@chemadelucas) April 19, 2021

Le meneur scoreur aurait reçu un gros intérêt de la part de la franchise de Timothé Luwawu-Cabarrot. En relais de Kyrie Irving au poste 1, Mike James pourrait encore amener un peu plus de talent offensif.

Selon Chema de Lucas, l'officialisation de l'arrivée de Mike James devrait se faire sous peu. A voir maintenant, comment le meneur, déjà passé par la grande ligue (9,3 points et 3,5 passes décisives en 36 rencontres en 2017/18 avec New Orleans et Phoenix) va s'adapter dans une équipe déjà taillée pour le titre et avec deux superstars sur la ligne arrière.