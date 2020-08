Milwaukee et les Lakers prennent leur revanche sur Orlando et Portland

NBA

Crédit photo : Orlando Magic

Battus lors du match 1 du premier tour des playoffs NBA, Milwaukee et les Los Angeles Lakers ont pris leur revanche sur Orlando et Portland jeudi soir. Grâce à leur énorme adresse à 3-points et leur domination au rebond (57 prises à 42), les Bucks ont fait le trou contre le Magic. Nikola Vucevic trop esseulé (32 points à 13/23 aux tirs), notamment à cause de la maladresse d'Evan Fournier (12 points à 4/13, 3 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions en 35 minutes), les Floridiens n'ont pu revenir et se sont inclinés 111 à 96.

Les Lakers n'ont eux donné aucune chance aux Blazers (111-88), grâce à un Anthony Davis (31 points et 11 rebonds) dominateur ainsi qu'une grosse défense. A la fin du troisième quart-temps, ils menaient ainsi de 30 points (88-58). Cela a permis au rookie français Jaylen Hoard d'entrer en jeu (6 points à 3/4 et 4 rebonds en 12 minutes.

Dans les autres rencontres, Houston a battu Oklahoma City 111 à 98 et Miami s'est imposé face à Indiana 109 à 100, ce qui leur permet de meneur deux victoires à zéro.