Milwaukee fait le break, Denver égalise

NBA

Crédit photo : Motion Station

Milwaukee s'est imposé pour la deuxième fois contre Miami (132-98) et mène 2-0 dans son premier tour de playoffs contre Miami. Les Bucks ont contrôlé la rencontre du début à la fin malgré une rencontre intense avec des petits accrochages dignes des playoffs NBA. Les coéquipiers du grand Giannis Antetokounmpo (31 points à 12/23 aux tirs, 13 rebonds, 6 passes décisives, 3 interceptions et 1 contre) ont pu compter sur une grosse adresse à 3-points, notamment en première mi-temps. Les Bucks finissent à 22/53 à longue distance. Pat Connaughton (5/9 à 7,23 m) et Bryn Forbes (6/9) ont pris feu avec chacun 15 et 22 points.

BRYN. FORBES.



22 points

6-9 à longue distance@BrynjForbes lors du match 2! #FearTheDeer



Les @Bucks se rendront à Miami pour le match 3!

Nuit de jeudi à vendredi, 1H30 | #NBAPlayoffs pic.twitter.com/bDeCyRPs3s — NBA France (@NBAFRANCE) May 25, 2021

Après avoir encaissé 46 points au premier quart-temps, Miami s'est retrouvé à la traine sur toute la partie. Le Heat était même derrière de 27 points à la mi-temps, avantage 78-51 pour les Bucks. Le franchise player Jimmy Butler n'était pas dans un bon soir (10 points), le Heat a quand même pu se reposer sur ses intérieurs que sont Bam Adebayo et Dewayne Dedmon qui compilent à deux 34 points, 12 rebonds et 6 passes décisives. Milwaukee a dominé ce match 2 dans toutes les statistiques, notamment au rebond (61 prises contre 36). Milwaukee a fini avec 34 passes décisives (dont 15 pour Jrue Holiday, également auteur de 11 points et 7 rebonds) contre 20 pour Miami.

Cliquez pour consulter les statistiques de Milwaukee-Miami

Toujours dans une ambiance de playoffs avec de rudes impacts et quelques frictions, Denver s'est défait sur son parquet de Portland (128-109) et revient à une victoire partout dans son quarts de finale. Pourtant, les Nuggets ont dû faire face à un Damian Lillard en mode playoffs et inarrêtable avec ses 42 points à 11/24 aux tirs, 4 rebonds, 10 passes décisives et 1 contre. A noter que C.J McCollum et Norman Powell sont les deux seuls autres joueurs de Portland à finir à plus de 10 points avec 21 et 15 unités chacun. Les individualités des TrailBlazers n'ont rien pu faire face au collectif de Denver. Du côté de la franchise du Colorado, 6 joueurs finissent à 12 points ou plus (Jokic, Morris, Porter Jr., Millsap, Gordon, Campazzo) et combinent en tout 108 points sur les 128 au total. Le Joker Nikola Jokic a encore réalisé une grosse performance avec ses 38 points à 15/20 aux tirs, 8 rebonds, 5 passes décisives et 1 interception.

38 PTS | 8 REB | 5 AST



The MVP delivered. #MileHighBasketball pic.twitter.com/zQZowtHcDf — Denver Nuggets (@nuggets) May 25, 2021

Le collectif des Nuggets a dominé Portland, Denver ayant distribué 29 passes décisives contre 15 pour la franchise de l'Oregon. Malgré leur bonne adresse aux tirs, Lillard et ses coéquipiers ont perdu 21 balles contre les 12 de Denver. Les Nuggets reviennent donc à égalité dans cette série qui promet d'être accrochée jusqu'au bout.

Cliquez pour consulter les statistiques de Denver-Portland