Milwaukee impuissant contre Brooklyn, les Suns démarrent par une victoire contre Denver

Le MVP en titre Giannis Antetokounmpo n'a rien pu faire contre la "superteam" de Brooklyn. Même avec l'absence de James Harden, blessé lors du premier match aux adducteurs, Brooklyn a largement dominé Milwaukee qui est un candidat sérieux au titre. Les Nets ont empoché une deuxième victoire sur leur parquet, avec 39 points d'avance (125-86). Kevin Durant a été injouable tout le match entre percussions, tirs de loin, à mi-distance... il aura tout fait et termine avec 32 points à 12/18 aux tirs, 4 rebonds, 6 passes décisives, 1 interception et 1 contre en 33 minutes.

Le MVP 2014 a bien été aidé par son meneur Kyrie Irving (22 points à 9/17 aux tirs avec 5 rebonds et 6 passes en 34 minutes). Brooklyn a réussi à prendre le large dès le début avec un 36-19 au bout des 12 premières minutes. Ensuite les Nets ont déroulé leur basket sans jamais être inquiétés par un Giannis Antetokounmpo des petits jours (18 points, 11 rebonds et 4 passes décisives). C'était insuffisant pour rivaliser avec Brooklyn. A noter que Timothé Luwawu-Cabarrot est rentré 8 minutes, inscrivant 3 points, 1 rebond et 1 passe décisive. Prochain match à Milwaukee ce vendredi.

Les Suns de Phoenix, après avoir éliminé LeBron James et ses Lakers, se sont imposés sur leur parquet dans le premier match de la série face à Denver, 122-105. Pourtant les Nuggets ont mené au score durant presque 32 minutes mais les Suns ont débordé Denver au milieu du troisième quart-temps. Phoenix a obtenu cette victoire grâce à ses titulaires qui étaient tous au rendez-vous, Paul, Booker, Crowder, Bridges et Ayton ont combiné 99 des 122 points, dont quatre à plus de 20 points (Crowder à 14).

En face, Nikola Jokic a fait son match sans trop briller (22 points à 10/23 aux tirs, 9 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 3 contres en 36 minutes). Dans un match plutôt serré mais mené par Denver, c'est à 4 minutes 30 de la fin du troisième acte que DeAndre Ayton, très dominant sur ce match, a remis les siens devant à 73-72. Ensuite, l'attaque de Phoenix s'est mise en place et c'est Chris Paul qui a pris les choses en main. Au final, le "point god" a planté 21 points à 8/14 aux tirs, 6 rebonds, 11 passes décisives et 1 interception en 36 minutes. Les Suns l'emportent donc pour le premier match de la série. Le match 2 se déroulera ce jeudi toujours à Phoenix pour la revanche de Denver ou le break de l'équipe de l'Arizona.

Cliquez-ici pour consulter les statistiques du match