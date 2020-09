Milwaukee reste en vie, les Lakers égalisent

NBA

Incertain, Giannis Antetokounmpo a finalement pu être aligné par Milwaukee. Mais le Grec s'est donné une nouvelle entorse de la cheville et a du sortir de nouveau. Néanmoins, les Bucks ne se sont pas laissés faire et malgré les 17 paniers à 3-points marqués par le Heat ont résisté en confiant quasiment tous les ballons à Kris Middleton (36 points à 12/28 aux tirs, 8 rebonds et 8 passes décisives en 48 minutes). C'est lui qui en prolongation a mis les paniers décisifs pour permettre aux siens de ne pas se faire "sweeper". Victoire 118-115, les leaders de la saison régulière reviennent à 3 victoires à 1.

Dans l'autre match de ce dimanche, les Los Angeles Lakers ont égalisé contre Houston. Les Calforniens ont fait l'écart en début de match (36-20 après un quart-temps) mais Houston est revenu après la pause. Du coup, portés par LeBron James (28 points à 10/17, 11 rebonds, 9 passes décisives et 4 interceptions en 39 minutes) et Anthony Davis (34 points à 15/24, 10 rebonds et 4 passes décisives en 36 minutes), ils ont du réaccélérer lors de l'ultime période pour s'imposer 117-109.