Milwaukee s'impose à Phoenix et n'est plus qu'à une victoire du titre

NBA

Depuis 2006 et le premier titre du Heat de Miami, aucune équipe menée 2 victoires à 0 après les deux premières rencontres des finales NBA n'avait réussi à remporter les trois suivantes. C'est le cas des Milwaukee Bucks cette année. Pour le match 5, joué ce samedi heure locale, ils se sont imposés 123 à 119 en Arizona.

Portés par son trio Giannis Antetokounmpo (32 points, 9 rebonds et 6 passes décisives) - Khris Middleton (29 points, 7 rebonds et 5 passes décisives) - Jrue Holiday (27 points et 13 passes décisives), les Bucks se sont repris après un mauvais départ (21-37 au bout de 12 minutes de jeu) puis ont fait l'écart pour mener de 10 points à la fin du troisième quart-temps. Mais sur les ailes de Devin Booker (40 points à 17/33 aux tirs), les Suns ont recollé à -1 (119-120) dans la dernière minute. Seulement, ce dernier s'est empêtré dans la défense et, symbole de ce match 5, Jrue Holiday lui a arraché la balle des mains. Dans la foulée, le meneur a lancé la contre-attaque puis envoyer Giannis Antetokounmpo au alley-oop, qui a marqué malgré la faute de Chris Paul. Et si le Grec a manqué son lancer franc, Middleton a pris le rebond offensif avant de marquer un de ses deux lancers francs et d'atteindre le score final.

Milwaukee va maintenant tenter de remporter le deuxième titre de son histoire, 50 ans après le premier. La première occasion sera ce mardi à domicile.