Milwaukee s'impose avec autorité face aux Nets lors du match 6

NBA

Il y aura bien un match décisif dans cette série haletante. Jeudi soir, les Bucks se sont montrés souverains à domicile pour disposer des Nets (104-89), en demi-finales de la conférence Est. Contrairement au match 6, dans lequel ils ont dilapidé une avance de 17 points, les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo ont su conserver leur sang-froid lorsque Brooklyn tentait de revenir, notamment dans le quatrième quart-temps. Forts de ce succès, ils recollent à trois victoires partout.

Encore une fois, la franchise du Wisconsin s'est reposée sur les performances de son duo de All-Stars, Giannis Antetokounmpo et Kris Middleton. Le double MVP (2019 et 2020), impressionnant de régularité, a parfaitement géré le rythme de la rencontre (30 points à 12/20 de réussite aux tirs et 17 rebonds en 41 minutes de jeu). A ses côtés, l'ailier de 29 ans a su tirer profit des brèches ouvertes par l'agressivité offensive du Grec, pour réaliser l'une de ses meilleures performances en playoffs (38 points à 11/16, dont 5/8 à 3-points, 11/12 aux lancers-francs, 10 rebonds, 5 passes décisives et 5 interceptions en 40 minutes).

Les deux acolytes, en quête d'un premier titre, ont su porter leur équipe dans le dernier quart-temps. Alors que les Nets de Kevin Durant (32 points à 15/30 aux tirs, dont 2/8 à 3-points et 7 balles perdues en 40 minutes) étaient revenus à 5 points (82-77), les Bucks ont infligé un 14-0 en quelques minutes, ponctué par cette belle action du Greek Freak.

Another look at Giannis' rebound & SLAM to hype up the @Bucks crowd inside & outside the building! #ThatsGame pic.twitter.com/etpRrNk8RG — NBA (@NBA) June 18, 2021

L'écart étant irrémédiable, l'entraîneur new-yorkais, Steve Nash, en a profité pour faire tourner son effectif. L'occasion d'observer l'international français Thimothé Luwawu-Cabarrot (26 ans) durant cinq minutes (2 points et un rebond). Depuis le début de la série, l'ancien ailier d'Antibes n'a joué que douze minutes. Son compatriote des Bucks, Axel Toupane (28 ans), n'est pas rentré sur le parquet.

Le septième match aura lieu au Barclays Center, à Brooklyn, dimanche soir.