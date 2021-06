Milwaukee se qualifie en finale de conférence après sa victoire à Brooklyn en prolongation

NBA

La "super team" de Brooklyn ne sera pas au rendez-vous des finales NBA. Ce samedi, les Nets se sont fait sortir lors du match 7 après prolongation contre Milwaukee (111-115). Dans une rencontre d'anthologie, avec de multiples changements de leader, Kevin Durant (48 points à 17/36 aux tirs, 9 rebonds et 6 passes décisives en 53 minutes) a arraché la prolongation grâce à un fade-away de grand talent. Mais l'ancien joueur des Sonics, Thunder et Warriors a mordu la ligne. Au bout de la prolongation, il a tenté de rééditer sa performance mais la grosse défense de Jrue Holiday et sans doute la fatigue l'ont poussé à commettre un air-ball.

Portés par Giannis Antetokounmpo (40 points à 15/24 aux tirs, 13 rebonds et 5 passes décisives en 50 minutes) mais pas que (23 points pour Khris Middleton et 19 pour Brook Lopez), le collectif de Mike Budenholzer se qualifie pour la finale de conférence. L'équipe d'Axel Toupane, qui n'est pas entré en jeu lors de ce match 7, affrontera le vainqueur du match 7 entre Philadelphie et Atlanta.

Les Nets, qui ont du faire sans Kyrie Irving (entorse de la cheville) sur la deuxième partie de la demi-finale, et sans James Harden sur la première partie, vont devoir trouver des solutions durant l'intersaison pour revenir plus compétitif. Timothé Luwawu-Cabarrot, qui n'est pas non plus entré sur ce match 7, en a terminé avec sa saison.

