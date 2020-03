Mokoka (27 points) et Windy City domine les Red Claws de Vincent Poirier

NBA

Vincent Poirier a passé le week-end avec les Maine Red Claws. Mais après avoir perdu contre Grand Rapids vendredi sur un panier de Sekou Doumbouya (30 points), il a cette fois perdu face aux Windy City Bulls (112-120) de son autre compatriote, l'arrière Adam Mokoka. Ce dernier s'est approché du triple-double (27 points à 9/19 aux tirs dont 5/8 à 3-points, 9 rebonds et 8 passes décisives en 43 minutes). Longtemps en panne d'adresse cette saison, le Francilien semble avoir trouvé la confiance avec ses multiples passages en NBA sur cette deuxième partie de saison. Quant à Vincent Poirier, il a été gêné par les fautes (4) et n'a ainsi joué que 17 minutes. Le temps toutefois de cumuler 15 points à 6/10 (dont 1/1 à 3-points) et 12 rebonds.

Voici les faits saillants de Mokoka en vidéo :