Moses Ehambe (ex-Le Portel) intègre le staff des Pacers

Co-capitaine de l'ESSM Le Portel en 2018-2019, l'ailier Moses Ehambe (34 ans) avait quitté le club en cours de saison pour signer en Russie. A la suite de cet exercice difficile tant individuellement que collectivement, il n'a pas repris son métier de joueur professionnel de basketball. Il est cependant resté dans le milieu en devenant assistant coach de l'équipe NCAA féminine de son ancienne université, Oral Roberts, en mai 2020. Mais finalement, il n'y est pas resté longtemps puisque les Pacers d'Indiana (NBA) viennent d'annoncer qu'il intégrait leur staff en tant que "video/player developpement assistant".

OFFICIAL: Calbert Cheaney and Tyler Marsh were named Assistant Coaches/Player Development; Dylan DeBusk was tabbed as Video Coordinator; and Maurice Baker, Earl Barron and Moses Ehambe were hired as Video/Player Development Assistants.



