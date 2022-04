Moussa Diabaté se présente à la Draft 2022 NBA

NBA

Après Ismaël Kamagate, Ousmane Dieng, Hugo Besson, Malcolm Cazalon, Hugo Benitez et Matthew Strazel, c'est Moussa Diabaté (2,09 m, 20 ans) qui s'est inscrit à la Draft NBA 2022. L'intérieur français vient de passer une saison en NCAA, avec les Michigan Wolwerines. Il a réalisé quelques cartons et montré ses grosses capacités défensives, avec un engagement à toute épreuve. Au final, le Parisien a tourné à 9 points à 54,2% de réussite à 3-points, 6 rebonds, 0,8 passe décisive et 0,8 contre en 25 minutes. Attendu au deuxième tour, l'international français (en U16 en 2018, en U18 en 2019) devra progresser offensivement, notamment sur son tir extérieur (21,4% à 3-points), même s'il possède une bonne panoplie poste bas.