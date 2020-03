NBA : Pariez sur les matchs à venir !

NBA

Charlotte – San Antonio

Petit à petit, San Antonio s'éloigne du top 8 et ainsi des playoffs. Les Spurs comptent désormais 5 victoires de retard sur le huitième, Memphis. 5 victoires, c'est aussi l'écart qui sépare les Hornets du huitième à l'Es, Brooklyn. Bref, les deux équipes ont besoin de cette victoire. L'avantage d'évoluer à domicile pour Charlotte est faible puisque leur bilan au Spectrum Center est inférieur (9 victoires et 19 défaites) à celui de l'équipe de Gregg Popovich à l'extérieur (10 victoires et 20 défaites).

Boston – Brooklyn

Quatre défaites de suite. Brooklyn reste dans le Top 8 mais peine à conserver son rang. La victoire ce mardi soir chez les redoutables Boston Celtics de Jayson Tatum s'annonce difficile à envisager. Mais en NBA, on est jamai à l'abri d'un relâchement.

La Nouvelle Orléans – Minnesota

Zion Williamson va-t-il continuer son chantier ? Le rookie des Pelicans abat déjà un gros boulot en Louisiane. Face à de très décevants Minnesota Timberwolves (17 victoires et 42 défaites), il voudra maintenir son équipe à flot dans la course aux playoffs (4 victoires de retard).

