NBA : Rudy Gobert et Utah battus, les Clippers gagnent enfin

NBA

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Privé d'une troisième couronne de meilleur défenseur en NBA, Rudy Gobert a également été battu avec le Jazz d'Utah, face aux Nuggets de Denver (107-117). La troupe de Michael Malone, pourtant malmenée en début de rencontre, est parvenue à faire la différence en fin de match. Grâce notamment à l'incroyable activité de Jamie Murray (42 points à 17/26 aux tirs, 8 rebonds et 8 passes décisives pour 50 d'évaluation en 41 minutes) et à l'omniprésence de Nikola Jokic (31 points à 12/19 aux tirs, 6 rebonds et 4 passes décisives pour 33 d'évaluation en 43 minutes). À l'inverse, Rudy Gobert (17 d'évaluation en 43 minutes) n'a rien pu faire pour aider ses coéquipiers.

Dans l'autre match de la soirée, les Mavericks de Dallas, toujours privés de Kristaps Porzingis, ont dû s'incliner face aux Los Angeles Clippers (154-111). Éblouissant lors du match 4, Luka Doncic a cette fois-ci été plus discret (22 points mais à 6/17 aux tirs, 8 rebonds et 4 passes pour 14 d'évaluation en 31 minutes). En revanche, Kawhi Leonard (32 points pour 31 d'évaluation en 30 minutes) et Paul George (35 points pour 32 d'évaluation en 25 minutes) se sont eux sublimés pour permettre aux Californiens de l'emporter, et de mener 3-2.

Les résultats de la nuit :