New York dépassé par Phoenix, les Pelicans surprennent Utah

NBA

Crédit photo :

Phoenix (16 victoires, 3 défaites) a remporté son 15e match consécutif en s'imposant à New York ce vendredi (97-118). Le Suns ont remporté tous les quart-temps de plus d'une possession. Evan Fournier a été maladroit (11 points à 4/15 aux tirs, 5 rebonds et 1 passe décisive en 26 minutes), après avoir commencé par un 3/3 derrière l'arc (3/7 au final) lors des 3 premières minutes, contrairement à l'arrière adverse Devin Booker (32 points à 14/27). Les Knicks conservent un bilan positif (10 victoires, 9 défaites) mais ils n'arrivent pas à trouver leur rythme de croisière.

Frenchie Time



Evan Fournier | vs. Suns



11 PTS, 5 REB



Les Knicks s'inclinent 118-97 au MSG pic.twitter.com/ekWlksAUGO — NBA France (@NBAFRANCE) November 27, 2021

A l'Ouest, Utah (12 victoires, 7 défaites) ne parvient pas à suivre les Suns. Le Jazz s'est incliné à domicile 98-97 contre La Nouvelle Orléans à la suite d'un 3-points de Devonte Graham réussi à 1,9 seconde de la fin. Pourtant, après un lancer franc réussi par Rudy Gobert (9 points à 2/3 aux tirs et 5/10 aux lancers francs, 10 rebonds, 3 contres, 3 balles perdues et 5 fautes en 37 minutes), l'équipe de Quin Snyder possédait deux possessions d'avance (97-93). Mais Donovan Mitchell (6/21 aux tirs) a manqué son dernier tir et Graham a réussi son 3-points dans la foulée.

Frenchie Time



Rudy Gobert | vs. Pelicans



9 points, 10 rebonds, 3 contres



Le Jazz s'incline face aux Pels pic.twitter.com/2BNNNHWJax — NBA France (@NBAFRANCE) November 27, 2021

Autrement, Nicolas Batum (protocole COVID-19) et Killian Hayes (blessé au pouce) n'ont pas joué lors du match opposant leurs deux équipes, remporté par les Los Angeles Clippers. Théo Maledon n'est pas entré lors de la courte défaite d'Oklahoma City contre Washington D.C., au contraire de Petr Cornelie (4 points à 2/3, 1 rebond et 1 passe décisive en 3 minutes) pour Denver contre Milwaukee (défaite 120-109) et de Timothé Luwawu-Cabarrot (5 points à 2/2 et 2 rebonds en 6 minutes) lors de la large victoire d'Atlanta chez les Memphis Grizzlies de Killian Tillie (7 points à 3/4 et 2 passes décisives en 12 minutes), pour un duel entre joueurs formés à Antibes.

Frenchie Time



TLC : 5 PTS, 2 REB

Killian Tillie : 7 PTS, 2 AST, 1 BLK , 1 STL



Victoire des @ATLHawks 132-100 pic.twitter.com/CLpJ7ggWLS — NBA France (@NBAFRANCE) November 27, 2021