New York et Fournier passent au travers contre Orlando

NBA

Après avoir gagné à Orlando en fin de semaine, les New York Knicks ont cette fois perdu contre le Magic à domicile ce dimanche (104-110). Il faut dire que les leaders de l'effectif de Tom Thibodeau sont passés au travers : 8/24 aux tirs pour Julius Randle, 5/17 pour R.J. Barrett et 3/11 pour Evan Fournier (8 points, 5 rebonds et 1 passe décisive en 26 minutes). Bref, une sortie ratée qui permettra peut-être de servir d'avertissement.

Dans les autres rencontres, Oklahoma City a perdu son troisième match en trois rencontres. Théo Maledon est resté amorphe en sortie de banc (0 point à 0/2 et 2 rebonds en 13 minutes). Killian Tillie n'est pas entré en jeu lors de la défaite des Memphis Grizzlies chez les Los Angeles Lakers.