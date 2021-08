New York renonce aux droits de Frank Ntilikina

NBA

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Dans quelle franchise va s'inscrire l'avenir de Frank Ntilikina ? Désormais agent libre sans restriction depuis que New York a renoncé à lui proposer une « qualifying offer », l'avenir du meneur français est bien flou à l'heure qu'il est, puisqu'aucune franchise n'a montré officiellement d'intérêt à son égard.

Son départ de Big Apple - pas réputé d'ailleurs pour développer des jeunes joueurs - doit permettre au joueur formé à la SIG Strasbourg et drafté en 8e position en 2017, de prendre un nouveau départ et surtout lancer définitivement sa carrière NBA. Pour rappel, le médailllé d'argent aux JO de Tokyo a joué seulement 33 rencontres la saison dernière (2.7 points à 36.7 % dont 48% à 3-points, 0.9 rebond et 0.6 passe décisive en 10 minutes de jeu). Ses pires statistiques affichées depuis son arrivée dans la Grande Ligue.

Au total, le natif d'Ixelles a joué 211 matchs avec New York pour une moyenne de 5,5 points, 2 rebonds et 2,7 passes décisives en 20 minutes.