New York s'intéresse à Mike James, suspendu par le CSKA Moscou

NBA

Crédit photo : Site officiel Euroleague

Avec sa superbe saison en EuroLeague (19,3 points, deuxième meilleur scoreur du championnat), Mike James impressione. Hélas, le meneur natif de Portland a vu sa saison stopper en raison d'une suspension décidée par l'entraîneur du CSKA Moscou, Dimitris Itoudis.

Le meneur américain pourrait cependant entrevoir une porte de sortie, puisque les Knicks de New York s'intéresseraient à lui, selon le New York Post. Avec la fin du contrat de John Henson, les Knicks ont maintenant un spot de libre dans leur effectif, et ont déclaré ne pas rechercher un autre intérieur.

Déjà passé par la NBA lors de la saison 2017-2018, avec les Pelicans puis les Suns, Mike James n'avait pas eu l'occasion d'y dévoiler son gros talent, avec notamment, un faible 27% à 3-points. Aujourd'hui, c'est une arme qu'il a perfectionné puisqu'il tourne à 40%.

Avec beaucoup de joueurs sur le poste de meneur (Elfrid Payton, Derrick Rose, Immanuel Quickley et Frank Ntilikina), il serait intéressant de voir comment Mike James s'adapterait, mais rien n'est fait. Le scoreur de Moscou semble toutefois remonté et décidé à partir : "J'ai hâte de partir à la retraite et de ne plus parler à aucun d'entre vous", avait t-il déclaré sur Twitter, après sa suspension.