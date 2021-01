Nicolas Batum (18 points) et les Clippers l'emportent à Miami

NBA

Toujours privés de leur duo vedette Paul George - Kawhi Leonard, les Angeles Clippers ont néanmoins réussi à l'emporter chez le finaliste de la saison 2019-2020, le Heat de Miami. Les Floridiens, qui faisaient sans Jimmy Butler, Goran Dragic et Andre Iguodala, ont compté jusqu'à 18 points d'avance en première mi-temps avant que les visiteurs ne reviennent et ne leur passent un 20 à 2 dans le troisième quart-temps, pour prendre le dessus. Les six paniers de Nicolas Batum derrière l'arc (18 points à 6/12 aux tirs, 6 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions en 31 minutes) n'y sont pas pour rien. Si le Heat continue de galérer (6 victoires et 12 défaites), les Clippers sont seuls deuxième à l'Ouest (14 victoires et 5 défaites) puisque les Los Angeles Lakers (14 victoires et 6 défaites) se sont inclinés à Détroit (107-92).

Nico Batum



18 points, 6 paniers à 3-points

6-9 3FG / 6 REB / 2 STL@nicolas88batum et les @LAClippers l'emportent face au HEAT 109-105 #ClipperNation pic.twitter.com/GBBFoxHOyV — NBA France (@NBAFRANCE) January 29, 2021

Sans Anthony Davis, les Californiens n'ont pas réussi à prendre le dessus sur les vétérans du Michigan (23 points pour Blake Griffin, 20 points pour Wayne Ellington, 17 points et 10 rebonds pour Mason Plumlee et 14 points pour Derric Rose). Sekou Doumbouya a lui joué 13 minutes pour 2 points à 1/5, 1 rebond, 2 balles perdues et 4 fautes.