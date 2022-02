Nicolas Batum a passé les 10 000 points inscrits en NBA

NBA

Nicolas Batum est devenu le deuxième Français à inscrire 10 000 points dans une carrière en NBA, mercredi. C'est une belle preuve de la longévité du Français dans la grande ligue, lui qui y évolue depuis 2008. Des points inscrits entre Portland, Charlotte et les Los Angeles Clippers, sa franchise actuelle. Après une fin de cycle compliquée aux Charlotte Hornets, où il avait quasiment été mis au placard, le Normand s'est relancé l'an passé dans un collectif qui a su maximiser sa présence.

Congrats to Nicolas Batum on surpassing 10,000 career points! pic.twitter.com/qhAT7OD3AL — Clippers Lead (@ClippersLead) February 16, 2022

Si Joakim Noah et Rudy Gobert ont deux été All-Stars, ils n'ont pas atteint ce total. Tony Parker rejoint l'intouchable Tony Parker, qui siège en haut de la montagne, avec 19 473 points inscrits. Deux autres médaillés d'argent des Jeux olympiques de Tokyo vont surement se rapprocher, voire dépasser ce cap dans les prochaines années : Rudy Gobert (7 249 points) et Evan Fournier (8 907) pourrait atteindre ce cap à l'avenir.

This is an insanely quick catch-and-shoot 3-pointer by Nicolas Batum pic.twitter.com/9LH7aLbP2R — Tomer Azarly (@TomerAzarly) February 16, 2022

Nicolas Batum réalise sa meilleure saison au pourcentage à 3-points (41,5 %). Son "catch and shoot" (tir en réception) est toujours aussi redoutable et il excelle dans l'exercice cette année. Plus polyvalent que scoreur, Nicolas Batum a encore réalisé quelques matchs très sérieux au scoring : 18 et 14 points cette semaine, ou encore 32 points face à Indiana lors du MLK Day. Une véritable consécration pour un joueur dont l'impact va au-delà de la simple statistique.