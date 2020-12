Nicolas Batum brille et les Clippers prennent leur revanche sur les Nuggets

NBA

Crédit photo :

La NBA avait planifié un match entre les Clippers et les Nuggets en ce jour de Noël qui sonnait comme un air de revanche pour la franchise de Los Angeles, sortie par Denver lors des demi-finales de playoffs en septembre dernier, alors qu'ils menaient 3 victoires à 1. Une revanche il y a bien eu. Les Clippers l'ont emporté 121 à 108 dans le Colorado, après avoir largement mené grâce à une excellente première mi-temps.

Et si les locaux sont revenus, il n'y a cette fois pas eu de hold-up. Malgré la sortie de Kawhi Leonard (qui a du se faire recouvre après un choc avec son coéquipier Serge Ibaka), l'équipe de Tyrone Lue n'ont pas paniqué. Si Paul George a encore brillé (23 points à 8/14 aux tirs, 5 rebonds et 9 passes décisives), Nicolas Batum s'est également illustré avec 13 points à 5/8 (2/5 à 3-points), 10 rebonds et 4 passes décisives en 36 minutes. Un match complet qui confirme qu'il peut déjà beaucoup apporter à la franchise californienne.

Dans les autres matches de Noël, Brooklyn a notamment réalisé une grosse deuxième mi-temps à Boston pour l'emporter largement (95-123). Le duo Kyrie Irving (37 points) - Kevin Durant (29) s'est régalé. Timothé Luwawu-Cabarrot n'a eu droit qu'à 3 minutes de temps de jeu, pour 4 points à 1/1 aux tirs et 2/2 aux lancers francs.