Nicolas Batum choisit les Clippers

Libéré par les Charlotte Hornets, Nicolas Batum (2,03 m, 31 ans) a été sollicité par plusieurs franchises NBA pour la saison à venir. Le capitaine de l'équipe de France masculine avait fait son choix depuis plusieurs jours, mais les obligations administratives ont retardé sa révélation ; comme prévu, il rejoint les Los Angeles Clippers a annoncé Shams Charania.

Nicolas Batum plans to sign with the Los Angeles Clippers after he clears waivers, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.