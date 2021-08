Nicolas Batum deux ans de plus aux Los Angeles Clippers

Si trois autres franchises NBA étaient sur ses rang, Nicolas Batum (2,03 m, 32 ans) va prolonger son contrat avec les Los Angeles Clippers de deux ans indique The Athletic.

Essentiel dans le rôle du "glue guy" (8,1 points à 46,4% de réussite aux tirs dont 40,4% à 3-points, 4,7 rebonds et 2,2 passes décisives en 27 minutes en saison régulière), le Normand a été pour beaucoup dans la qualification en finale de conférence des Los Angeles Clippers. Il tentera de les amener maintenant au niveau supérieur.

