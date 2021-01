Nicolas Batum en papa victorieux, Fournier battu malgré ses 21 points

NBA

Les Clippers de Los Angeles ont signé leur septième victoire de suite en s'imposant pour la deuxième fois consécutive contre le Thunder d'Oklahoma City. Portée par Kawhi Leonard (34 points, 9 rebonds et 8 passes décisives), l'équipe de Nicolas Batum (7 points à 3/7 aux tirs), 3 rebonds et 2 passes décisives en 36 minutes) revient à hauteur des Los Angeles Lakers (13 victoires et 4 défaites) à la première place à l'Ouest. Une bonne manière de fêter la naissance de la fille de Batman, qui a tenu à prendre part à cette rencontre.

Du côté d'OKC, Théo Maledon s'est contenté de 2 points à 1/5, 2 rebonds et 1 passe décisive en 17 minutes.

A l'Est, Orlando a laissé échappé la victoire contre Charlotte après avoir longtemps compté une dizaine de points d'avance. Portés par Gordon Hayward (39 points à 15/25), les Hornets ont pris le dessus dans le quatrième quart-temps. Et si Evan Fournier (21 points à 7/16 aux tirs, 6 passes décisives, 3 rebonds et 4 balles perdues en 33 minutes) a ramené son équipe à égalité avec deux panier à 3-points puis la passe décisive de l'égalisation, il s'est fait déborder par Hayward sur l'avant-dernière action de la rencontre.

EVERY ANGLE of @gordonhayward's game-winning layup with 0.7 seconds remaining!



Hayward: 39 PTS, 9 REB, 5 3PM pic.twitter.com/096K9BmPMA — NBA (@NBA) January 25, 2021

Voici les 21 points et 6 passes décisives d'Evan Fournier sur ce match :

Enfin, Frank Ntilikina était de retour en tenue pour les New York Knicks mais Tom Thibodeau ne l'a pas fait rentrer contre Portland (défaite 116-113).