Nicolas Batum encensé et qualifié de "meilleur glue-guy de NBA", Rudy Gobert bat son record de la saison

Le deuxième protocole Covid a été court pour Nicolas Batum. Absolument brillant lundi contre Indiana, l'ailier des Clippers est reparti sur la même dynamique à Philadelphie. Capable de tout faire, comme d'assumer les responsabilités défensives sur Joel Embiid, l'enfant du Mans Sarthe Basket a cumulé 15 points à 6/9, 7 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions en 30 minutes.

Particulièrement précieux dans la victoire des Angelinos (102-101), qui ont remonté 24 points de retard (44-68), décisif dans le money-time avec plusieurs offrandes et un ballon crucial volé dans les mains de la star camerounaise, le héros de Saitama a ensuité été publiquement couvert d'éloges par son coéquipier Reggie Jackson, fan des Blazers et de Brandon Roy durant son enfance, au micro de Bally Sports West.

"That has to be the best glue guy in the league. That's one of my favorite players growing up watching him, and now I'm just honored to be able to play with him. He makes us go."



Reggie Jackson on Nicolas Batum postgame (via @BallySportWest) pic.twitter.com/ah7tjOoryT