Nicolas Batum enchaîne avec les Clippers, Ntilikina et les Knicks renouent avec la victoire

NBA

Crédit photo : MLG Highlights

Nicolas Batum (2,03 m, 32 ans) a bien contribué ce jeudi soir à la victoire des Clippers à Charlotte (son ancienne franchise), 113 à 90. Après une première mi-temps accrochée, les Californiens ont réussi à creuser l'écart grâce à une très grosse adresse à 3-points, 46,7% de réussite aux tirs longue distance. Ils ont aussi scoré 40 points dans le troisième quart-temps, ce qui a mis les Hornets à la traîne sur la fin de match. Le Français lui inscrit 11 points à 4/6 aux tirs, pris 3 rebonds, volé 1 ballon et contr& 1 tir. Les Clippers signent une deuxième victoire de rang après celle contre les Raptors de Toronto. Les Los Angeles Clippers occupent la troisième place de la conférence Ouest avec un bilan de 47 victoires et 23 défaites.

Le Français Frank Ntilikina est entré seulement 6 minutes dans la victoire de New York contre San Antonio, 102-98. Les Knicks l'emportent grâce à un solide Julius Randle (25 points) en fin de match qui a mis fin aux espoirs des Texans. Ntilikina quant à lui a compilé 3 points et 1 passe décisive en 6 minutes. Les Knicks renouent avec la victoire après leur récente défaite contre les Lakers. New York reste sixième avec 39 victoires et 31 défaites et sont sûrs d'être qualifiés en playoffs.

Deux autres Français évoluaient avec leurs équipes ce jeudi soir en NBA, Killian Tillie et Axel Toupane. Tillie, l'ancien pensionnaire de Gonzaga, n'est pas entré avec ses Memphis Grizzlies dans la victoire contre Sacramento 116-110. Memphis reste neuvième de la conférence Ouest (37 victoires, 33 défaites) et jouera probablement les play-in pour espérer accrocher une place en playoffs. Axel Toupane quant à lui n'était pas inscrit sur la feuille de match pour la rencontre entre Milwaukee et les Pacers d'Indiana. Son équipe des Bucks s'est imposée 142-133 sur le parquet des Pacers. Milwaukee est actuellement troisième de la conférence Est avec un bilan de 45 victoires et 25 défaites.