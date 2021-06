Nicolas Batum et les Clippers corrigent Utah et se relancent dans la série

Dos au mur au moment de l'entre-deux, car déjà menés 2-0 par Utah, les Los Angeles Clippers ont bien rebondi au Staples Center. Devant au score à la pause 66-49, les Angelinos portés par son tandem Kawhi Leonard (34 points, 12 rebonds, 5 passes) - Paul Georges (31 points, 3 rebonds, 5 passes) ont définitivement pris le large au milieu du dernier quart-temps. Entre des joueurs du Jazz montrant moins d'impact en défense qu'à leur habitude et 50% des points inscrits par le duo de stars des Clippers, voilà qui a fait les différences pour ces derniers qui se sont imposés au final 132-106.

Rudy Gobert, désigné cette semaine comme étant le meilleur défenseur de l'année pour la 3e fois de sa carrière, a réalisé un petit double-double avec 12 points et 10 rebonds en 30 minutes. Tandis que Nicolas Batum a été excellent avec 17 points dont 4/6 à 3-points, 7 rebonds et 2 passes décisives en 35 minutes. Surtout l'ailier tricolore a eu le meilleur ratio +/- de la partie avec +24, preuve de son impact sur le terrain.

Mieux encore ! Sur les 10 matchs de playoffs des Clippers, le Normand a le meilleur ratio +/- en cumulé de toute l'équipe, et de loin, avec un +92. Sans lui sur le terrain ? Les Clippers sont à -39, soit là aussi le ratio le plus important. Quel impact de Nicolas Batum et quelle renaissance pour celui qui n'était plus désiré à Charlotte l'an passé.

In 10 playoff games, the Clippers are +92 with Nic Batum on the floor.



Next highest? Terance Mann: +60



When Nic Batum is OFF the floor, the Clippers are -39 (largest on the team)