Nicolas Batum et les Clippers enregistrent une cinquième victoire de suite contre les Pistons de Doumbouya

NBA

Crédit photo : Youtube

En Californie, les Los Angeles Clippers de Nicolas Batum affrontaient les Detroit Pistons de Sekou Doumbouya. Dans un match serré de bout en bout, ce sont les Clippers qui ont fait la différence dans le quatrième quart-temps (victoire 131-124). En l'absence de Kawhi Leonard, c'est Paul George (32 points) et Marcus Morris (33 points) qui ont montré la voie. L'ailier tricolore, Nicolas Batum réalise, lui aussi une belle partie, avec 14 points à 5/6 aux tirs dont un parfait 4/4 à 3-points, 9 rebonds, 3 passes décisives et 3 contres en 31 minutes. Chez les Pistons, le jeune Sekou Doumbouya a joué 16 minutes pour aucun point, 1 rebond et 2 interceptions. De son côté Killian Hayes était préservé.

Dans les autres matches, Frank Ntilikina est entré quelques secondes dans la victoire des Knicks sur les Raptors (102-99), alors qu'Axel Toupane n'a pas joué dans celle des Bucks contre le Magic (124-87). Adam Mokoka et Killian Tillie n'ont, eux aussi, pas foulé le parquet dans les défaites de Memphis (132-125 contre Indiana) et de Chicago (121-117 contre Minessota).