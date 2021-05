Nicolas Batum et les Clippers remportent le derby de Los Angeles

NBA

Face à des Lakers décimés par les blessures (LeBron James et Dennis Schroder absents notamment), les Clippers n'ont pas eu de mal à s'imposer, ce jeudi, 118-94. Pour ne rien arranger Anthony Davis a quitté le parquet au bout de 9 minutes à cause d'une blessure au dos. Avec cette défaite, les Lakers se rapprochent dangereusement du play-in. Nicolas Batum a une nouvelle fois fait son travail avec 5 points à 2/4 aux tirs, 6 rebonds et 1 passe décisive en 20 minutes.

Nouvelle titularisation pour Sékou Doumbouya et nouvelle belle performance dans la victoire des Pistons face aux Grizzlies, 111-98. En 27 minutes, le Français a cumulé 14 points à 7/14 aux tirs, 6 rebonds et 2 passes décisives. Depuis 4 matches, Doumbouya montre qu'il peut apporter à l'équipe du Michigan. Son coéquipier Killian Hayes a lui été mis au repos. Du côté de Memphis, Killian Tillie n'est pas entré en jeu non plus.

SEKOU. #DetroitUp



14 points

6 REB / 2 AST



Sekou Doumbouya & les @DetroitPistons l'emportent 111-97 face aux Grizzlies! pic.twitter.com/F627TlAICV — NBA France (@NBAFRANCE) May 7, 2021

Nouvelle défaite pour les joueurs d'Oklahoma City dans cette fin de saison ô combien compliquée, cette fois contre les Warriors d'un Stephen Curry toujours en feu (34 points), 118-97. Face à l'ancien MVP, Théo Maledon a une nouvelle fois été performant avec 15 points à 5/12 aux tirs, mais 1/6 à 3-points, 4 rebonds et 8 passes décisives. Quant à Jaylen Hoard, il n'est rentré que 2 minutes et n'a pas eu le temps de produire quoique ce soit.

Théo



15 POINTS

8 ASSISTS



Théo Maledon & le Thunder s'inclinent 97-118 à San Francisco pic.twitter.com/YXE6317CCa — NBA France (@NBAFRANCE) May 7, 2021

Timothé Luwawu-Cabarrot n'est pas entré en jeu dans la défaite des Nets contre les Mavericks, 113-109, malgré un énorme Kyrie Irving (45 points). Même chose pour Adam Mokaka lors de la large victoire des Bulls, 120-99 contre Charlotte.