Nicolas Batum et les Clippers sortent Dallas et Luka Doncic

Menés 2 victoires à 0 puis 3 à 2, les Los Angeles Clippers ont réussi à renverser la vapeur dans la série de premier tour qui les opposait aux Dallas Mavericks. Les joueurs de Tyronn Lue ont pris un petit avantage dans la deuxième partie du deuxième quart-temps, après avoir ralenti un Luka Doncic auteur de 19 points lors du premier quart-temps. Il faut dire que les Texans manquaient d'adresse à 3-points, tout en abusant du tir à cette distance. Et s'ils ont recollé à 2 points une minute seulement après la pause, les locaux ont refait l'écart dans la foulée. Ils ont passé un 21-2 pour finir le troisième quart-temps afin de faire un gros écart, notamment grâce à l'adresse de Luke Kennard.

Dallas a beau être revenu à -7 (114-107) sur un 3-points après step-back de Luka Doncic, ils n'ont clairement pas produit le basket adéquat ce dimanche au Staple Center. Reggie Jackson (15 points) et Marcus Morris (23 points à 7/9 à 3-points) les ont repoussés définitivement avec un panier à 3-points chacun. Les Clippers ont donc fini par l'emporter, fort logiquement face à une équipe de Dallas qui a pratiqué un basket trop peu collectif basé sur les exploits individuels de Luka Doncic et le tir à 3-points (10/36).

Batum vs Gobert en demi-finale

Le Slovène (46 points à 17/30 aux tirs et 14 passes décisives en 45 minutes) s'est heurté aux larges épaules de Kawhi Leonard (28 points à 10/15, 10 rebonds, 9 passes décisives et 4 interceptions en 42 minutes) mais aussi au capitaine de l'équipe de France Nicolas Batum. Le Normand, très vocal et toujours aussi précieux des deux côtés du terrain, a réalisé un match 7 de grande qualité (11 points à 4/7, 7 rebonds, 5 passes décisives et 2 interceptions en 43 minutes). D'entrée, il a montré l'agressivité dont il peut parfois manquer, à l'image de ce dunk :

Il a ensuite tenté de grimper sur le géant Boban Marjanovic (2,24 m), manquant de peu la cible mais provoquant la faute.

C'est la première fois depuis 2014 et la deuxième fois seulement de sa carrière que Nicolas Batum (32 ans) va jouer les demi-finales de conférence. Il va affronter son compatriote Rudy Gobert et le Jazz d'Utah à ce niveau. Un des cadres des Bleus sera donc en finale de conférence, et manquera ainsi le début de la préparation des Jeux olympiques.

Les Hawks bien partis

A noter que plus tôt dans la journée, Atlanta a créé la surprise en s'imposant à Philadelphie (124-128) pour la première rencontre de leur demi-finale de conférence Est. Trae Young (35 points à 11/23) et Clint Capela (11 points et 10 rebonds) ont fini en double-double.