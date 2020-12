Nicolas Batum impuissant pour les Clippers, Frank Ntilikina lance sa saison

NBA

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Auteur d'une première mi-temps record (+50, 77-27), les Mavericks de Dallas ont continué leur chantier au retour des vestiaires pour au final s'imposer 124-73, grâce à un très bon Luka Dončić (24 points, 9 rebonds et 8 passes). Malgré ses 4 points et 6 rebonds, Nicolas Batum n'a rien pu faire pour éviter la déroute des Clippers au Staples Center.

De leur côté, Evan Fournier (19 points à 4/10 aux tirs et 2 rebonds) et le Magic d'Orlando se sont tout de même imposés contre les Wizards de Washington, au terme d'un dernier quart-temps laborieux (perdu 34-15). À Charlotte, Timothé Luwawu-Cabarrot (11 points à 4/4 aux tirs) et Brooklyn ont été battus sur le fil (106-104).

Frank Ntilikina a enfin joué

Cloué au banc en ce début de saison, Frank Ntilikina (notre photo) a enfin eu sa chance lors de la victoire des Knicks de New-York contre les Bucks de Milwaukee (130-110). Le leader de la génération 1998 a eu le droit à 19 minutes de jeu, lors desquelles il a plutôt donné satisfaction à son nouveau coach, Tom Thibodeau, en inscrivant 12 points dont 4/4 à longue distance.

Les résultats de la nuit du 27 au 28 décembre 2020 :