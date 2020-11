Nicolas Batum libéré par les Charlotte Hornets

NBA

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Afin d'avoir suffisamment de place dans leur salary cap pour signer Gordon Hayward (120 millions de dollars sur quatre ans), les Charlotte Hornets ont libéré Nicolas Batum (2,03 m, 31 ans) annonce le Charlotte Observer.

Le capitaine de l'équipe de France masculine avait signé pour cinq ans à l'été 2016 mais n'était plus que très peu utilisé dans la rotation sur la saison 2019-2020 (22 matchs joués pour 3,6 points à 34,6% de réussite aux tirs, 4,5 rebonds et 3 passes décisives en 23 minutes). Il n'était d'ailleurs plus entré en jeu après le match à Paris fin janvier contre Milwaukee. Avec cette fin de collaboration anticipée, il va pouvoir toucher son salaire et signer dans une autre franchise, probablement dans un rôle de glue player/vétéran qui pourrait le rendre précieux dans une rotation.