Nicolas Batum meilleur marqueur des Clippers contre Golden State

Crédit photo : LAClippers

Auteur de 17 points, à 6/11 de réussite aux tirs dont 3/7 à 3-points, Nicolas Batum a été excellent contre Golden State malgré la défaite des Clippers 112 à 97. Durant la rencontre, "Batman" a aussi capté 6 rebonds et délivré une passe décisive en 26 minutes de jeu. Cependant, dans un match à sens unique, l'issue ne pouvait pas changer malgré la prestation de Nicolas Batum. Les Clippers restent toujours huitièmes de la conférence Ouest avec un bilan de 34 victoires et 33 défaites.

Le cerf corrige la foudre

Toujours dans la conférence Ouest, Oklhama City s'est lourdement incliné (142-115) contre les champions en titre, les Milwaukee Bucks. Le match a été très compliqué pour la franchise de l'Oklahoma d'autant plus que ses deux Français se sont montrés discrets. Olivier Sarr a marqué un panier à 3-points et a contré à 2 reprises en 11 minutes de jeu alors que Théo Maledon a marqué 4 points à 1/3, capté 2 rebonds et délivré 3 passes décisives en 14 minutes de jeu. Les hommes de Mark Daigneault s'étaient bien repris après le break mais retombent dans leurs travers avec un troisième revers de rang. La série pourrait ne pas s'arrêter car le Thunder affronte lors de son prochain match les Timberwolves qui sont sur 5 victoires d'affilée.