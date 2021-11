Nicolas Batum placé à l'isolement

Auteur d'un bon début de saison avec les Los Angeles Clippers, Nicolas Batum est actuellement à l'arrêt. D'abord, le capitaine de l'équipe de France a été embêté par son tendon d'Achille. Puis, le Normand a été placé à l'isolement "au moins 10 jours" afin de suivre le protocole COVID-19 de la Ligue. Sans lui, les Clippers ont battu les Dallas Mavericks (97-91) de Frank Ntilikina ce dimanche. Il devrait également manquer les réceptions des Pistons, Warriors, Pelicans et des Kings d'ici début décembre.

Sources: Clippers‘ Nicolas Batum is expected to miss at least 10 days due to health and safety protocols. Batum entered protocols and missed a win over Dallas today, which moved the Clippers to 10-7 on the season.