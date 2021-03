Nicolas Batum retrouve Charlotte pour la première fois et les Clippers l'emportent largement

Pour la première fois depuis son départ de Charlotte en novembre 2020, Nicolas Batum a affronté les Hornets. En qualité de sixième homme, son nouveau rôle aux Clippers, le capitaine de l'équipe de France a réalisé une belle rencontre (11 points à 3/5 aux tirs, 5 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions en 28 minutes). Surtout, son équipe s'est facilement et largement imposée (125 à 98).

Nicolas Batum: 'It's always different against your former team."



Revenge game completed.