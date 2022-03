Nicolas Batum timide dans le derby de Los Angeles, Killian Hayes pas en forme

NBA

Crédit photo : NBA

Soirée en demi-teinte pour les joueurs Français sur les parquet américains ce jeudi. Si les Clippers et les Pistons ont gagné contre les Lakers et les Raptors ce n'est absolument pas dû aux prestations de Nicolas Batum et de Killian Hayes.

Contre les Lakers, Nicolas Batum a marqué 6 points à 2/2 de réussite aux tirs à 3-points (il n'a tenté aucun tir à 2-points), 5 rebonds, 3 passes pour 18 d'évaluation en 19 minutes de jeu. Heureusement pour les Clippers, Reggie Jackson (36 points) et Ivica Zubac (19 points) avaient la main plus chaude que Batum pour engranger un cinquième succès de rang. Lundi soir, la franchise de Californie recevra les New-York Knicks de Evan Fournier. Un match à ne rater sous aucun prétexte pour voir deux joueurs médaillés d'argent aux Jeux Olympiques 2020 s'affronter.

Zéro pointé

Alors qu'il avait commencé à marquer quelques points par-ci, par-là lors des matchs précédents, Killian Hayes est retombé dans ses travers contre Toronto (victoire des Pistons 108-106). Le natif de Floride n'a converti aucun des trois tirs qu'il a tenté dans la rencontre. Discret voire invisible durant les 18 minutes qu'il a passé sur le parquet, Killian Hayes a su au moins prendre un rebond défensif et délivrer trois passes décisives pour une évaluation de -2. Le Français devra se reprendre ce samedi pour la réception des Pacers.

Les blessés

Blessé à la cuisse, Yves Pons n'a pas joué contre les Celtics (défaite des Grizzlies 120-107). Toujours touché à la cheville, Frank Nitlikina n'a pas pu prendre part à la victoire des Mavs contre Golden State (122-113).