Nikola Jokic (Denver Nuggets) est le MVP de la saison 2020-2021

NBA

Crédit photo : NBA

Nikola Jokic (2,11 m, 26 ans) vient d'être élu MVP, meilleur joueur de la saison régulière en NBA pour cette saison 2020-2021. L'intérieur Serbe au physique assez atypique pour la NBA a impressionné encore cette saison avec des moyennes toujours aussi hautes et un niveau époustouflant.

Cette saison, le Joker affichait des moyennes de 26,3 points à 56,6% de réussite aux tirs, 10,8 rebonds, 8,3 passes décisives, 1,3 interception et 0,8 contre en 34 minutes de jeu. Grâce à cette incroyable saison, Jokic a permis aux Nuggets de finir troisièmes de la conférence Ouest avec un bilan de 47 victoires et 25 défaites, et ce malgré la blessure de Jamal Murray.

Le Serbe devient donc le troisième Européen à être élu MVP de la saison régulière NBA après Dirk Nowitzki en 2006-2007 et Giannis Antetokounmpo en 2018-2019 et 2019-2020. Jokic (971 points) était en compétition pour le titre avec Joel Embiid (586 points) et Stephen Curry (453 points). Il devient aussi le MVP ayant été drafté le plus bas puisque l'ancien joueur du KK Mega Leks avait été sélectionné en 41e position de la Draft NBA 2014 par Denver.

Pour sa sixième saison dans la grande ligue, Denver a éliminé Portland au premier tour et affronte Phoenix en demi-finale de conférence.