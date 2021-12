Nouveau revers pour New York, Fournier discret

NBA

Les matches s'enchaînent et les défaites avec pour les New York Knicks. Après leur sixième défaite sur les sept derniers matches ce dimanche contre Milwaukee, ils affichent un bilan de 12 victoires et 15 défaites. Evan Fournier n'a pas pu peser (7 points à 2/8 aux tirs, dont 1/7 à 3-points, 2 rebonds et 3 passes décisives en 27 minutes). Après 26 matches, l'arrière français tourne à 41,2% de réussite aux tirs, ce qui représente son plus faible pourcentage en carrière.

L'autre équipe de New York a elle bien moins de mal sur ce début de saison. Les Brooklyn Nets en sont à 19 victoires en 27 rencontres après leur victoire à Détroit 116 à 104. Pour les Pistons, Killian Hayes n'a pas non plus beaucoup pesé (6 points à 2/6 aux tirs et 3 passes décisives en 20 minutes).

A l'Ouest, Dallas s'est largement imposé à Oklahoma City (84-103). Frank Ntilikina n'a joué que 2 minutes, le temps de réussir son seul tir tenté de la rencontre. En face, Théo Maledon a joué plus longtemps, sans pour autant parvenir à se mettre en valeur (0 point à 0/2 et 2 passes décisives en 13 minutes).