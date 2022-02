Nouveau sixième homme des Pistons, Killian Hayes poursuit sa montée en puissance

NBA

Crédit photo :

Sorti du cinq de départ depuis le 19 janvier et un zéro pointé face aux Warriors, Killian Hayes s'accomode bien de son nouveau rôle de sixième homme. Si l'expérimenté Cory Joseph démarre maintenant les matchs, l'ancien meneur choletais n'a pas perdu de temps pour jeu pour autant. « Je pense qu’il est plus détendu », disait récemment son coach Dwane Casey dans Detroit Free Press. « Il joue avec un peu plus de confiance, il est plus en contrôle et il parle plus. » Le Français le plus haut drafté de l'histoire en a donné une nouvelle preuve la nuit dernière : contre Boston, il a été particulièrement complet (11 points à 5/11, 5 rebonds, 5 passes décisives et 2 contres). Mais puisque les miracles n'existent pas, cela n'a pas suffi pour que Detroit s'impose (93-102).

K.H. #7



11 points / 5 rebonds / 5 passes / 2 contres



Killian Hayes | #Pistons pic.twitter.com/g5g9r7RKiB — NBA France (@NBAFRANCE) February 5, 2022

Si Timothé Luwawu-Cabarrot a récolté un nouveau DNP et reste scotché à 11 minutes de jeu au cumulé sur les trois dernières semaines (...), deux autres jeunes meneurs tricolores ont joué. Pour deux performances oubliables : en 11 minutes, Frank Ntilikina a compilé 4 points à 1/3 et 1 rebond lors d'une belle victoire de Dallas face à Philadelphie (108-97) tandis que Théo Maledon est resté muet à Portland (0/2, 1 rebond, 2 passes décisives et 2 balles perdues en 16 minutes). Le champion de France 2019 se consolera avec le succès d'OKC (96-93).