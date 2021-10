Nouvelle chance en NBA pour Ishmail Wainright : Phoenix tend la main à l'ancien Strasbourgeois

« Je ne veux pas retourner à l'étranger, je suis ici pour y rester », disait-il lors d'une conférence de presse en août, le t-shirt des Raptors sur le dos, submergé par les larmes. L'émotion d'Ishmail Wainright (1,96 m, 27 ans) fut l'une des belles histoires de la présaison NBA mais cela ne s'avéra pas suffisant pour convaincre Toronto de le conserver (4,3 points, 3 rebonds et 1 passe décisive en trois rencontres de préparation).

Pourtant, l'ancien joueur de deuxième division allemande a bel et bien inscrit son nom dans le giron de l'Association. Pour preuve, à peine quatre jours après avoir été libéré par la franchise canadienne, l'international ougandais a pris la direction de Phoenix. Récents finalistes NBA, les Suns lui ont proposé un two-way contract, ce qui fait qu'il évoluera majoritairement en G-League avec Northern Arizona. Mais il est vraisemblable de le voir effectuer ses débuts dans l'Association sous les ordres de Monty Williams. De quoi potentiellement poursuivre son conte de fées après son excellente saison à Strasbourg (11,6 points à 48%, 4,6 rebonds et 2,4 passes décisives).

Free agent Ish Wainright is signing a two-way contract with the Phoenix Suns, his agents Jim Tanner and Deirunas Visockas of @_tandemse tell ESPN. Wainright, 27, played well in training camp for the Raptors. He's been playing overseas since his Baylor graduation in 2017.