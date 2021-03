Nouvelle défaite pour Utah, Embiid sévère avec Gobert

NBA

Ce mercredi, Philadelphie, leader à l'Est, recevait Utah, leader à l'Ouest. Une rencontre au goût particulier pour Joel Embiid qui se retrouvait face à Rudy Gobert, le meilleur défenseur des saisons 2017-2018 et 2018-2019. En effet, le Camerounais a clamé son souhait de recevoir ce titre à son tour en plus d'avoir mal vécu le fait que le Français soit dans le troisième cinq All-NBA la saison passée, à sa place selon lui.

Et si Joel Embiid n'était à son meilleur niveau en première mi-temps, il a complètement dominé les débats après la pause, égalisant en toute fin de temps réglementaire sur un tir à 3-points. Tobias Harris (11 points en prolongation) a pris le relai et Philadelphie s'est imposé 131 à 123 au bout de 53 minutes de jeu. Après la rencontre, le pivot des Sixers n'avait pas sa langue dans sa poche. "Comme vous avez pu le voir, j'avais très, très peur de lui", a-t-il déclaré à propos de Rudy Gobert (12 points à 4/10 aux tirs, 9 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions en 38 minutes), face à qui il a cumulé 40 points à 14/27 aux tirs, 19 rebonds et 3 passes décisives en 40 minutes.

Donovan Mitchell (expulsé à 30 secondes de la fin) et Rudy Gobert, les deux All-Stars du Jazz, se sont montrés très critiques envers l'arbitrage après la rencontre.

Rudy Gobert @rudygobert27 says the Jazz aren't getting calls from the refs because they are a small market team. pic.twitter.com/BBYmc5msn5 — Dana Greene (@dana_greene) March 4, 2021

Dans les autres rencontres, Détroit s'est largement imposé à Tampa Bay contre Toronto (105-129) avec 9 points à 4/8 aux tirs (0/4 à 3-points) et 1 rebond de Sekou Doumbouya, qui a eu droit à son plus gros temps de jeu de la saison (27 minutes).

Dans un match sans adresse, Oklahoma City s'est incliné 87-78 à Dallas, qui n'alignait pourtant pas Luka Doncic pour l'occasion. Théo Maledon a fini à 11 points à 5/10 aux tirs (1/5 à 3-points), 3 rebonds et 1 passe décisive en 31 minutes.

Sinon, Evan Fournier (adducteur de la jambe gauche) et Timothé Luwawu-Cabarrot (genou gauche) n'ont pas joué ce mercredi lors de la défaite d'Orlando à Atlanta et la victoire de Brooklyn à Houston.