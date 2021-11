Nouvelle soirée ratée pour Evan Fournier, Killian Hayes touché au pouce

Après leur victoire contre Houston samedi, New York n'a pas enchaîné ce dimanche sur le parquet des Chicago Bulls. Les Knicks se sont fait déborder dans le dernier quart-temps (37-29) par l'une des meilleures équipes de ce début de saison NBA (12 victoires, 5 défaites). Adroit la veille (19 points à 7/13 aux tirs), Evan Fournier a de nouveau connu une soirée sans (3 points à 1/7 aux tirs, 1 rebond et 2 balles perdues en 23 minutes).

A Detroit, les Pistons se sont inclinés à domicile contre les Los Angeles Lakers (116-121) dans un match marqué par l'exclusion de LeBron James. Killian Hayes n'a pas joué cette rencontre à cause d'une blessure au pouce.

Dwane Casey said Killian Hayes will not play tonight. "We got to give his chance time to heal."