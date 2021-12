Nouvelle victoire et nouveau double-double pour Gobert

NBA

Crédit photo :

Avec 27 paniers à 3-points marqués, 63 points du duo Mike Conley Jr. - Donovan Mitchell et un nouveau double double-double pour Rudy Gobert (18 points à 5/5 aux tirs et 8/10 aux lancers francs, 12 rebonds, 2 contres et 4 balles perdues en 35 minutes), Utah s'est imposé 137 à 130 contre Boston ce vendredi. C'est la 15e victoire en 23 matches pour le Jazz qui reste sur trois succès consécutifs.

De nouveau dans le cinq majeur, Timothé Luwawu-Cabarrot a été très discret (0 point à 0/2, 3 rebonds et 4 fautes en 18 minutes) lors de la défaite d'Atlanta contre Philadelphie (96-98). De retour sur la feuille de match, Frank Ntilikina n'est pas entré en jeu lors du revers concédé par Dallas contre La Nouvelle Orléans (91-107). Enfin, Nicolas Batum n'était pas aligné par les Los Angeles Clippers, gagné 119-115, et Joël Ayayi n'était pas avec les Wizards face à Cleveland (101-116).