Ntilikina et Maledon efficaces

La soirée n'a pas été similaire pour Frank Ntilikina et Théo Maledon, du moins pas collectivement. Les Dallas Mavericks de l'Alsacien l'ont nettement emporté à Houston (106-130) alors que le Thunder du Normand a chuté à domicile face aux Minnesota Timberwolves (105-135). Les deux en revanche ont connu une production statistique semblable : 7 points à 3/7 aux tirs, 3 rebonds et 4 passes décisives pour Frank Ntilikina, 7 points à 3/5 et 2 passes décisives en 8 minutes (dans le garbage time) seulement pour Théo Maledon.

Le troisième Français à avoir joué ce vendredi s'est incliné. Il s'agit de Timothé Luwawu-Cabarrot. Titulaire avec les Atlanta Hawks chez les Los Angeles Lakers (défaite 134-118), il a manqué ses cinq tentatives de tirs à 3-points mais pris 3 rebonds et donné 3 passes décisives, en 23 minutes.

A noter que le Jazz d'Utah de Rudy Gobert - absent car positif à la COVID-19 - s'est incliné face à Toronto.